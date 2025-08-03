Robotlar da artık kiralanabiliyor
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kiralabunu ve ATP işbirliği ile teknoloji robotlarını kiralamak artık çok daha kolay olacak.
ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’nin lider ürün kiralama platformu Kiralabunu, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden ATP ile bir iş birliğine imza attı.
Bu iş birliği sayesinde işletmeler, ATP’nin ileri teknoloji robotlarına Kiralabunu’nun sunduğu esnek kiralama çözümleriyle erişebilecek.
ATP’nin robotları; AVM, depo, fabrika, fast food, hastane, sağlık ve marketler gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz