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Teknolojiye yenik düştü! Çırak bulunamıyor, bir meslek yok olmak üzere

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Teknolojinin getirdiği yenilikler ile saat ustaları meslekte son demlerini yaşamaya başladı. Artık çırak bulamadıklarını belirten az sayıdaki saat ustaları, kendilerinden sonra mesleklerinin yok olacağını söylüyor. Dijital saatler geldiğinden bu yana tamir oranının azaldığını belirten ustalar, "Çırak bulamıyoruz, meslek elimizde kaldı" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital saatler, geleneksel saat tamirciliğini bitirme noktasına getirdi. Kırşehir’de yıllardır mesleğini sürdüren saat ustaları çırak yetişmemesinden ve mesleğe ilginin kalmamasından şikayetçi. Ustalar, kendilerinden sonra mesleklerinin tamamen yok olacağını düşünüyor.

Teknolojiye yenik düştü! Çırak bulunamıyor, bir meslek yok olmak üzere - 1. Resim

"MESLEK ELİMİZDE KALDI" 

53 yıldır saat tamirciliği yapan Ekrem Oruç mesleğini dijitalleşme karşısında ayakta tutmaya çalıştığını ve çırağı olmazsa kendisinden sonra mesleğinin yok olacağını düşünüyor. Oruç, "Mesleğe başladığım yıllarda onlarca tamirci bulunmaktaydı. Bugün ise birkaç kişiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dijital saatler geldiğinden bu yana tamir oranı azaldı. Bozulan atılıyor. Çırak bulamıyoruz, meslek elimizde kaldı" dedi.

Teknolojiye yenik düştü! Çırak bulunamıyor, bir meslek yok olmak üzere - 2. Resim

"ARTIK KİMSE EL İŞÇİLİĞİ İSTEMİYOR" 

Kentte yıllardır saatçilik yapan İsmail Güneş ise, iş yerinde mesleğini öğretecek kimsenin olmamasının gelecekte tehlike oluşturacağını aktardı. Güneş, "Benden sonra bu iş bitecek. Artık kimse el işçiliği istemiyor, saat değiştiriliyor ama tamir oranı ise az" ifadelerini kullandı.

Saat ustaları yılların birikimi olan mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor.

Teknolojiye yenik düştü! Çırak bulunamıyor, bir meslek yok olmak üzere - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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