Belçika Dışişleri Bakanı ölümle burun buruna geldi! Uçağı iki kez arıza verdi, acil iniş yaptı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ve beraberindeki parlamento heyetini taşıyan Falcon 7X uçağı, Karayipler’de iki kez arıza yaşadı. Heyet, Kolombiya’daki CELAC-AB zirvesine giderken Sint Maarten Adası’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

İLK ARIZA: YAKIT SORUNU NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Cumartesi sabahı BAF77 sefer sayılı uçuşla Belçika’dan kalkan hükümet uçağı, kısa süre sonra yakıt sistemi arızası nedeniyle Birleşik Krallık hava sahasında geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

Uçak, Melsbroek Hava Üssü’ne dönerek onarım ve yeniden sertifikalandırma sürecine alındı.

Yaklaşık dört saat süren işlemlerin ardından uçak, Belçika saatiyle 14.00’te yeniden havalandı ve ilk etapta Azor Adaları’ndaki Terceira’ya sorunsuz ulaştı.

İKİNCİ ARIZA KARAYİPLER ÜZERİNDE TESPİT EDİLDİ

Kolombiya’nın Santa Marta kentine doğru ikinci etaba geçildiğinde, pilot yeni bir teknik arıza fark etti.

Güvenlik önlemi olarak Sint Maarten’e acil iniş yapma kararı alındı.

Küçük Antiller’deki havaalanında itfaiye ekipleri hazır beklerken iniş güvenli bir şekilde tamamlandı.

Heyet, adada geceyi geçirirken Kolombiya’ya devam etmek için özel bir uçuşun planlandığı iletildi.

ZİRVENİN AÇILIŞ OTURUMUNU KAÇIRDI

Acil iniş nedeniyle Bakan Prévot, CELAC-AB zirvesinin açılış oturumuna katılamadı.

Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve Latin Amerika bakanlarıyla planlanan birkaç ikili görüşme de iptal edildi.

Heyette, milletvekilleri Els Van Hoof (CD&V), Michel De Maegd (MR), Kathleen Depoorter (N-VA) ve Christophe Lacroix (PS) da bulunuyordu.

"BELÇİKA'NIN İMAJI İÇİN CİDDİ BİR DARBE

Prevot’nun sözcüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu, Belçika'nın imajı için ciddi bir darbe. Her seferinde ülkemizin güvenilirliği ve önemli uluslararası toplantılara tam olarak katılma kabiliyeti zarar görüyor."

HÜKÜMETE YENİ UÇAK ÇAĞRISI

Daha önce Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde’nin Şili ziyareti sırasında da benzer bir arıza yaşanmıştı.

Prévot’nun ofisi, savunma bütçesinden finanse edilmek üzere iki yeni hükümet uçağı satın alınması çağrısını yeniledi.