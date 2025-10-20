Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jandarma 246 subay alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Jandarma 246 subay alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri
Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde 246 subay alınacak. Başvuru tarihleri ve şartlar da açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla Jandarma Genel Komutanlığına 246 subay alımı şartları açıklandı.

İlana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek; 246 (13 muvazzaf, 233 sözleşmeli) subay temin edilecek.

Jandarma 246 subay alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri - 1. Resim

BAŞVURULAR 3 KASIM'DA SONA ERECEK

Başvurular 20 Ekim 2025 tarihinde başlayıp, 03 Kasım 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

Jandarma 246 subay alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri - 2. Resim

Adaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla başvuru yapabilecek.

Jandarma 246 subay alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri - 3. Resim

Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresleri ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Strateji Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
