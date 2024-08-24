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Ticari gayrimenkul yatırımı kazandırıyor! Luxera GYO'nun prestijli dükkanları satışta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ticari gayrimenkul yatırımı kazandırıyor! Luxera GYO&#039;nun prestijli dükkanları satışta

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Luxera GYO’nun, Nevbahar Life ve Luxera Bahçe Port projelerinde yer alan ticari üniteler, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için benzersiz fırsatlar sunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ- Luxera Bahçe Port, İstanbul Havalimanı’na ve önemli bağlantı yollarına yakın bir lokasyonda konumlanıyor. Arnavutköy’de, 300.000 metrekarelik millet bahçesinin tam merkezinde yer alan ticari üniteler, avantajlı konumlarıyla yatırımcısına kazandırırken dört mevsim boyunca bölgenin değerine değer katıyor. Projede dükkânlar için yüzde 50 peşin, kalanı 12 ay vadeyle tamamlama fırsatı da müşterilere sunulan avantajlar arasında yer alıyor.

Luxera Nevbahar Life, İstanbul’un gelişen Kayaşehir bölgesinde yatay mimari ile inşa edildi. Geniş konut seçenekleriyle daire sahiplerine ferah bir hayat imkânı sunan Luxera Nevbahar Life’ın ticari üniteleri de tüm taleplere cevap verecek şekilde tasarlandı. Lokasyon değeri sürekli artan ve kazanç sağlayan bölgelerin başında gelen Kayaşehir, Luxera Nevbahar Life’ın ticari birimleriyle de daha cazip hâle geliyor. Projede ön satışta olan dükkânlar için yüzde 35 peşinat ve 24 ay vade farksız ödeme seçenekleri müşterilerin kullanımına sunuluyor. Kayaşehir metro durağına 2 dakika mesafede konumlandırılan projedeki dükkânlar, bulvara 30 metrelik cephesiyle öne çıkıyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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