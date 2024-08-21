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Haberler > Ekonomi > Emlak ilanlarında yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor! 158 bin lira cezası var

Emlak ilanlarında yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor! 158 bin lira cezası var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Emlak ilanlarında yeni dönem 15 Eylül&#039;de başlıyor! 158 bin lira cezası var

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor. Emlakta doğrulanmış ilan sistemi 15 Eylül'de devreye alınıyor. Yılbaşından itibaren ise zorunlu olacak uygulama ile mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni sistemin detaylarını anlattı.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretine yönelik yönetmelik değişikliğiyle piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla ilan platformlarında emlakçılara "doğrulama yükümlülüğü" getirdi.

15 EYLÜL'DE DEVREYE ALINIYOR

Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

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Emlak ilanlarında yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor! 158 bin lira cezası var - 1. Resim

Uygulamayla platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci hısımları veya eşi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen işletmelerce verilebilecek.

BAKAN BOLAT DETAYLARI ANLATTI 

Ticaret Bakanı Bolat düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Yetkilendirmenin e-Devlet üzerinde oluşturulan ekrandan gerçekleştirileceğini belirten Bolat, Bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.

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Emlak ilanlarında yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor! 158 bin lira cezası var - 2. Resim

SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK 

Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

158 BİN 460 LİRAYA KADAR CEZASI VAR 

Uygulamaya geçişin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Bolat, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek." diye konuştu.

Emlak ilanlarında yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor! 158 bin lira cezası var - 3. Resim

"VERİLEN TÜM İLANLARI DENETLEYECEĞİZ"

Bolat, uygulama kapsamında elektronik ortamda yayımlanan tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız."

Düzenlemede aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilebilmesi ve ilanlarda ada parsel bilgilerine yer verilmesi gibi konularda sektörde fikir ayrılıklarının bulunduğunu gözlemlediklerine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak tüm talepleri titizlikle değerlendiriyoruz ve vatandaşlarımız için en ideal sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an için taşınmaz sahibinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesi mümkün. Diğer taraftan yönetmelik gereği emlak işletmeleri, ilanlarında adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer vermek zorunda. Bu zorunluluğun EİDS'nin uygulamaya alınması ile getirilmiş bir yükümlülük olmadığı belirtmek isterim. Bu sistemle de aynı durum devam ediyor. Bakanlık olarak bundan sonra da sektördeki tüm paydaşların görüşlerini göz önünde bulundurarak sistemi geliştirmeye devam edeceğiz."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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