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Petrol fiyatı düşüyor! Akaryakıta indirim gelir mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında son dakika! Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar sınırına kadar geriledi. İstanbul Avrupa yakasında 21 Ağustos 2024 benzin fiyatı 44,66 TL ve motorin (mazot) fiyatı 43,94 TL’de bulunuyor. Petroldeki gerilemeye karşılık dövizde yaşanan yükseliş sebebiyle, akaryakıt fiyatında indirim beklentisi de daha düşük seyrediyor. Öte yandan Orta Doğu’daki ateşkes görüşmelerinde mesafe alınması da petrol fiyatında düşüşü destekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftalarda yaşanan ‘kara pazartesi’ şokunun ardından, resesyon endişeleri bir miktar geriledi. Buna karşılık petrol fiyatlarında ciddi bir toparlanma yaşanmadı. Brent petrolün varil fiyatı, 80 doların üzerinde kalıcı olamıyor.

Petrol fiyatı düşüyor! Akaryakıta indirim gelir mi? - 1. Resim

21 AĞUSTOS 2024 PETROL FİYATI

Geçen haftayı 80 doların üzerinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftanın ilk yarısında düşüş trendinde hareket etti. 21 Ağustos 2024 Brent petrol varil fiyatı, 77 dolara kadar geriledi. Fiyatlarda son bir haftalık süreçte yaklaşık yüzde 5 oranında bir gerileme yaşandı.

PETROL NEDEN GERİLİYOR?

Yılın son çeyreğinde Çin başta olmak üzere küresel petrol talebinde düşüş beklentileri, ABD’de “sürüş sezonu” olarak bilinen ve yakıt tüketiminin arttığı yaz döneminin sonuna yaklaşılması ve İsrail-Hamas arasındaki ateşkes beklentisinin yükselmesi, petrol fiyatlarını baskı altında tutuyor.

Petrol fiyatı düşüyor! Akaryakıta indirim gelir mi? - 2. Resim

21 AĞUSTOS 2024 AKATYAKIT FİYATLARI

Petroldeki gerileme üzerine gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Ancak doların 33,90 TL’ye yükselmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini zayıflatıyor. Bir indirim gelse bile, bunun saha sınırlı olabileceği belirtiliyor. İstanbul Avrupa yakasında 21 Ağustos 2024 benzinin litre fiyatı 44,66 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 43,94 TL olarak atılıyor.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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