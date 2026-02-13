İBB’ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma hakkında yeni bir açıklama yapan Bakan Göktaş “Söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler. Duruşumuz çok net, hiçbir ihmale müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz” mesajını verdi.

Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, 1 şüpheli tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi’ndeki iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

“PEK ÇOK VAKA BİZE ULAŞTI”

Konunun siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizen Bakan Göktaş “Nitekim söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler" dedi.

“SİYASET ÜSTÜ BİR KONU”

Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

İBB'nin kamuoyuna 'kreş' adı altında duyurduğu ancak ruhsatsız ve denetim dışı şekilde işletilen Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan vakayla ilgili aileyi bizzat dinledim. Ailenin yeterli desteği göremediğini ve kurumun Bakanlığımız denetiminde olduğunu düşündüklerini üzülerek gördüm. Bu konu, bizim için siyaset üstü bir konu. Nitekim de münferit bir durum değil, söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler.

“MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Bakan Göktaş “Bizim duruşumuz çok net, söz konusu çocuklarımızın güvenliği ve üstün yararı olduğunda hiçbir ihmale, hiçbir sorumsuzluğa müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz” mesajını verdi.

İBB NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

İBB, açıklamasında sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve hassasiyetle ele alındığı belirtilmişti.

Söz konusu olaya ilişkin İBB ise şu açıklamayı yapmıştı:

Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş, emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir. Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Ayrıca aileyle yürütülen görüşmelerde, farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş, bu durum yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur.

