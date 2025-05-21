Budapeşte’de samimi anlar: Erdoğan ve Aliyev gündeme damga vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki sıcak diyalog, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne damga vurdu. Çay ikramı, torun muhabbeti ve esprili sözler sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İki lider arasındaki sıcak ve samimi sohbet zirvenin diplomatik gündeminden sıyrılarak sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Aliyev’in Erdoğan’a ikram edilen meyveli çay üzerinden başlattığı neşeli sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yahu gözün aydın. İkinci geldi. Maşallah, maşallah. Burada mı?” ifadeleriyle Aliyev’in torun haberine sevincini dile getirdi.

Aliyev’in “Sen ne içiyorsun?” sorusuyla başlayan keyifli diyalog, meyveli çay esprileri eşliğinde iki lider arasındaki samimi dostluğu tüm dünyaya gösterdi.

LİDERLERDEN TORUN YARIŞI

Sohbet sırasında liderlerin aile hayatına dair söyledikleri de dikkat çekti. Erdoğan, “İlhan kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda” diyerek Aliyev’le “torun sayısı eşitliği” üzerinden espirili bir rekabeti dile getirdi.

Liderlerin yaş ve dinamizmle ilgili yaptığı karşılıklı yorumlar ise izleyenleri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e atıfta bulunarak, “Genç, çok genç” ifadelerini kullandı. Aliyev’in tebessümle karşılık verdiği bu yorumun ardından, Erdoğan’ın “Bu hiç ihtiyarlamıyor” sözleri de Aliyev’e yönelik esprili bir gönderme olarak kayda geçti.

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