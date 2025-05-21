Macaristan Başbakanı Orban 'Batı engellemeye çalıştı" deyip Erdoğan'a övgüler dizdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkakım üzerinden doğal gaz tedariğinde batının engellerine değinip "Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı. O yüzden Sayın Erdoğan’a teşekkür ederim" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi'nin açılış konuşmasında, Türkakım'ı ile ilgili açıklamalarda bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Macaristan geçtiğimiz yıl ilk kez Türkiye'den doğal gaz satın almıştı. 250 milyon metreküp satın alımıyla ilgili konuşan Orban şunları söyledi:

"BATI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

"Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı’da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik. Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı. O yüzden Sayın Erdoğan’a teşekkür ederim. Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti"

"BARIŞ MİSYONUNU TAKDİR EDİYORUM"

Erdoğan'ın barış yanlısı tutumuna da değinen Orban, şöyle konuştu:

"3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konuydu bu ve aynı zamanda kendi çıkarımızaydı. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve üstlendiği barış misyonunu çok takdir ettiğimizi söylemek istiyorum"