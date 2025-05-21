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Avrupa’nın göbeğinde Türk zirvesi! Macaristan’daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan da katılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa’nın göbeğinde Türk zirvesi! Macaristan’daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan da katılıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmî Zirvesi’ne katılıyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, TDT üye devletleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan’ın Cumhurbaşkanları katılacak.Zirveye ayrıca TDT Gözlemci Ülkelerin temsilcileri de iştirak ediyor. Budapeşte’deki zirve, TDT tarihinde ilk defa bir “gözlemci ülke” olan Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve olacak.

“Doğu ile Batı’nın Buluşma Noktası” temasıyla yapılacak zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin Türk dünyası tarafından tanınmasına işaret edeceği ve KKTC olan iş birliklerinin artırılmasını vurgulayacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın söz konusu bu birlikteliğin aynı zamanda dünya barışı için de önemli olduğuna ve dünyayı daha güvenli hâle getirmesini sağlayacağına dikkat çekmesi bekleniyor.

Aynı şekilde Bakan Fidan’ın da TDT Dışişleri Bakanları Konseyinde, KKTC’yle dayanışma içinde olmanın TDT’nin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayacağı kaydediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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