Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahsın içecek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’dan bir şahıs, gittiği marketin içecek dolabından içecek çaldı. Şahıs, çevresini gözetledikten sonra dolaptan içeceği aldı. Market girişinde bir süre duraksayan şahıs, daha sonra uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ERKUT ÇALİKOGLU

