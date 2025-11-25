İkinci el piyasada ortalama otomobil fiyatı geçen ay 1 milyon 86 bin lira oldu. Fiyatlarda 1 yıllık dönemde reel olarak %8’lik düşüş yaşandı. Benzinli araçlarda ikinci el piyasada yıllık ortalama %20,9 olan fiyat artışı; dizel araçlarda %18,4, LPG'li araçlarda %16,6, elektrikli araçlarda %14,3 ve hibrit araçlarda %13,9 oldu. Türkiye’de satışları hızla artan hibrit ve elektrikli araç fiyatlarının en fazla reel kayıp yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Dünyada 2020 yılında etkili olmaya başlayan ve 2 yıl süren Covid-19 salgını otomobil piyasasında da tedarik sıkıntılarını artırarak fiyatlarda ciddi yükselişleri tetiklemişti. Pandeminin etkilerini hafifletmek için faiz oranlarının da düşürülmesiyle yükselen fiyatlar, 2020-2023 yılları arasında otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesini beraberinde getirmişti.

Ancak 2023 ile birlikte salgının son bulması, tedarik sıkıntısının bitmesi ve yüksek enflasyona mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı.

YILLIK REEL KAYIP YÜZDE 8

Son iki yıllık süreçte otomobil fiyatlarında nominal artış yaşansa da enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında “yatırım için otomobil alanlar” reel olarak kayba uğradı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından açıklanan ekim ayı 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporunda da; ikinci el piyasada ortalama otomobil fiyatının geçen ay 1 milyon 86 bin lira olduğu, fiyatlarda son 1 yıllık dönemde ise reel olarak %8’lik düşüş yaşandığı aktarıldı.

YIL YIL ORTALAMA FİYATLAR

Rapora göre ortalama fiyatlar;

-2019 model araçlarda 1 milyon 407 bin TL,

-2020 model araçlarda 1 milyon 611 bin TL,

-2021 model araçlarda 1 milyon 616 bin TL,

-2022 model araçlarda 1 milyon 785 bin TL,

-2023 model araçlarda 1 milyon 943 bin lira oldu.

-2024 model araçların ortalama fiyatı ise %0,6 geriledi ve 2 milyon 46 bin lira olarak ölçüldü.

BENZİNLİ ARAÇLAR ÖNDE

İkinci el otomobil piyasasında yıllık bazda enflasyondan arındırılmamış nominal fiyat değişimleri dikkate alındığında; benzinli araçların %20,9 oranında artışla en yüksek primi yaptığı görüldü. Böylece en düşük reel kayıp da bu kategoride gerçekleşti.

Dizel araçlar %18,4, LPG'li araçlar %16,6, elektrikli araçlar %14,3 ve hibrit araçlar da ikinci elde ortalama %13,9 fiyat artışı kaydetti. Türkiye’de satışları hızla artan hibrit ve elektrikli araç fiyatlarının en fazla reel kayıp yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

