Yunanistan’da savunma çevreleri, Türkiye’nin Bayraktar TB2 ile kurduğu ekosistemi “yakalamaya çalıştıklarını” açıkça kabul etti. Atina’nın yıllarca geri kaldığı SİHA teknolojisini hızla kopyalamaya çalıştığını yazan Kathimerini, Yunan yetkililerin “Türkiye ile yarışmak istiyoruz” sözlerini manşetine taşıdı.

Yunan gazetesi Kathimerini, Atina'nın yıllarca geri kaldığı SİHA teknolojisini hızla taklit etmeye çalıştığını yazdı.

İddialara göre Yunan Savunma İnovasyon Merkezi, Bayraktar TB2’nin dünya sahnesinde oluşturduğu etkiyi “acilen kopyalamak” için prototip geliştirmeye başladı.

"TÜRKİYE 20 YIL ÖNCE BAŞLADI, FARK BÜYÜK"

Yunan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK) Genel Müdürü Pantelis Tzortzakis, Türkiye’nin Bayraktar TB2 ile kurduğu ekosistemin Yunanistan’da ciddi bir endişeye neden olduğunu ve Atina’nın “aynı modeli hızla kopyalamaya çalıştığını” itiraf etti.

Tzortzakis’in itirafı manşete taşındı:

"Türkiye 15–20 yıl önce başladı. Biz şu anda yetişmeye çalışıyoruz."

EVROS’TA YAPILAN TESTLERİN HEDEFİ: TB2 BENZERİ DRONE ÜRETMEK

Geçen hafta Alexandroupoli’de dört prototip Yunan insansız savaş aracı test edildi.

Yunan basınına göre bu araçların tasarımı, TB2’nin düşük maliyet–yüksek verim mantığını taklit ediyor.

Üretilen kamikaze tip mini İHA’ların birim fiyatı "500 avronun altına düşürülmeye çalışılıyor".

Yunan uzmanlara göre amaç çok net:

"Türkiye’nin oyun değiştirici drone pazarında oluşturduğu modeli kopyalamak."

YUNAN MÜHENDİSLERDEN HIZLI ÜRETİM PLANI: GÜNDE 400 DRONE

Girit’te 3D yazıcılarla günlük 300–400 drone üretebilen konteyner tipi sistem kuruldu. Söz konusu sistemin her alaya dağıtılarak TB2 benzeri bir seri üretim mantığı oluşturulacağı belirtiliyor.

AVRUPA ŞİRKETLERİNE AÇIK ÇAĞRI: GELİN DRONE’LARINIZI BİZDE TEST EDİN

Türkiye’nin geniş savunma sanayii altyapısına karşılık Yunanistan hala test alanı bile oluşturmakta zorlanıyor.

Bu nedenle ELKAK, Avrupa’daki küçük şirketleri Yunanistan’a çekmeye çalışıyor.

Kathimerini bunu Dışarıdan destekle TB2 modeline ayak uydurma çabası olduğunu yazdı.

YENİ HEDEF: RADAR UYDULARI VE KARGO DRONE’LAR

Atina, 30 cm altı görüntü veren mikro SAR uyduları ve 300 kg taşıyabilen kargo İHA’ları için yarışmalar başlattı.

Ancak bu projelerin henüz başlangıç seviyesinde olduğu, TB2’nin oluşturduğu kapsamlı tecrübenin “uzaktan bile yakalanamadığı" da açıkça dile getirildi.

YUNAN YETKİLİNİN İTİRAFI: GERİDEYİZ AMA TB2 ETKİSİNİ YAKALAMAK ZORUNDAYIZ

Tzortzakis açıklamasında şu cümleyi kurdu:

"Şu anda gerideyiz ama doğru adımlarla farkı kapatabiliriz."

Yunan basını ise bu açıklamayı şöyle yorumladı:

"Atina, Türkiye’nin TB2 başarısını kopyalamadan yarışta kalamaz."

MÜZEYYEN BIYIK

