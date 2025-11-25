Konut kredilerinde bu hafta da yeni indirim yaşanamazken; daha önce rastlanmayan şekilde yaklaşık 3 aydır oranlar kıpırdamıyor. Öte yandan kredili konut satışları da artmaya devam ederken, ev hayali kuranlar “en ucuz kredi” aramalarını hızlandırdı. 25 Kasım 2025 itibarıyla en düşük konut kredisini hangi bankalar veriyor? 1,5 milyon TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? 10 yıl vadede örnek ödeme planları nasıl şekilleniyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre konut kredisi hacminde artış devam ediyor. 14 Kasım 2025 ile biten haftada konut kredilerinin toplam hacmi 651 milyon 736 bin TL oldu. Bu rakam, kredilerde önceki haftaya göre yaklaşık 4,5 milyar liralık yükselişe işaret etti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Konut kredileri tarafına bakıldığında, bu hafta da durağan görünüm öne çıkıyor. En ucuz konut kredisi faiz oranı %2,69 seviyesinde bulunmaya devam ediyor.

25 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz konut kredisi oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-Halkbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-İş Bankası: %2,79

-Yapı Kredi: %2,79

-Garanti BBVA: %2,79

(NOT: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır)

Konut kredisinde böylesi görülmedi! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?

750 BİN TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 750 bin TL konut kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 750 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 21 bin 45 TL

-Toplam geri ödeme: 2 milyon 554 bin 973 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1,5 milyon TL kredinin 120 ayda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 41 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

DİKKATLER TÜFE VE TCMB’DE

Kredilerde yeni indirim için piyasada kasım enflasyon verisi ve aralıktaki TCMB faiz kararı bekleniyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde, kasım ayı nihai enflasyon tahmini ortalama %1,1 olarak öngörüldü. Bu beklentiye göre yıllık enflasyonun 1,5 puan civarında düşeceği hesaplanıyor. Bu ayki enflasyon rakamının, son yılların en düşük aylık verisi olabileceği de ifade edilirken; TCMB’nin aralık ayındaki toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği de aktarılıyor.

FAİZ İNDİRİMİ GELİRSE…

Aralıkta 150 baz puana varabilecek muhtemel faiz indiriminin ardından, bunun zamanla kredi faizlerine de yansıyabileceği ifade ediliyor.

Türkiye’de konut satışları ekimde 165 bin adede yaklaşmıştı. Geçen ay kredi kullanarak gerçekleşen ipotekli satışlar da 23 bin 527 adet olmuştu. Toplam içinde ipotekli satışların payı %14,3’e ulaşmıştı.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası