Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Turgut Özal Mahallesi, Mardin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden Kaya ailesinden uzun süre haber alınamaması üzerine komşuları durumu yetkililere bildirdi ve aile evlerinde ölü bulundu. Mehmet, Berna ve Samyeli Kaya neden öldü sorusu ise kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Olay yerine hızla intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Kaya ailesinden üç fert birden hayatını kaybetti. 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, uzun süre kendilerinden haber alınamaması üzerine komşuların ihbarı sonrası evde ölü olarak bulundu.

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve ailenin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yetkililer, ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlattı. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, adli tıp çalışmaları ise sürüyor.

Komşular, Kaya ailesinin sessiz ve kendi halinde kişiler olduğunu belirterek yaşananlara büyük bir şaşkınlık içinde tepki gösterdi. Olayın kesin ölüm nedeni soruşturma sonuçlandığında açıklanacak.

Kızıltepe’de bulunan Kaya ailesi, evlerinde ölü olarak bulunmasının ardından olay geniş çaplı incelemeye alındı. 37 yaşındaki baba Mehmet, 33 yaşındaki anne Berna ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın ölüm nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

