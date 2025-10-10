Altın, gümüş ve Bitcoin’de rekorlar sonrası… İşte dünyanın en değerli 10 varlığı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikler ABD borsaları, altın, gümüş ve Bitcoin’de bu ay yeni rekor seviyelere işaret etti.

Ons altın 4.059 dolar, ons gümüş 51,24 dolar, Bitcoin 126 bin 270 dolar ve ABD’nin gösterge borsası S&P 500 endeksi 6.764 ile, ekim ayının ilk 10 gününde zirvelerini test etti.

Son piyasa fiyatlamalarına göre dünyanın “en değerli 10 varlığı” da dikkat çeken büyüklüklere ulaştı.

EN BÜYÜK 10 VARLIK

Companies Market Cap tarafından “8 Ekim 2025” fiyatları dikkate alınarak yapılan analize göre; piyasa değerine göre dünyanın ilk 10 varlığı şöyle sıralandı:

1- Altın: 27,32 trilyon dolar

2- NVIDIA: 4,59 trilyon dolar

3- Microsoft: 3,90 trilyon dolar

4- Apple: 3,83 trilyon dolar

5- Google: 2,96 trilyon dolar

6- Gümüş: 2,75 trilyon dolar

7- Bitcoin: 2,47 trilyon dolar

8- Amazon: 2,41 trilyon dolar

9- Meta: 1,80 trilyon dolar

10- Broadcom: 1,61 trilyon dolar

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

-Listedeki 10 varlık 53,64 trilyon dolar değer ile küresel GSYİH'nin neredeyse yarısını temsil ediyor.

-Altın, tek başına kendinden sonraki 9 küresel varlığın toplamından daha değerli görünüyor.

-Yapay zekâ ve teknoloji devleri, hakimiyetini koruyor.

-Nvidia'nın 4,6 trilyon dolarlık değerleme ile “bir hisse senedi olarak” ikinci sırada yer alması dikkat çekiyor.