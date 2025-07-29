Böylesi görülmedi! Kulübünden izinsiz Rusya'ya transfer oldu: Ankaragücü dava açıyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde Renaldo Cephas şoku yaşanıyor. Ağustos 2023'te Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den alınan 25 yaşındaki Jamaikalı orta saha oyuncusunun, izinsiz şekilde Rusya'ya transfer olduğu ortaya çıktı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın kulübün bilgisi olmadan takımdan ayrıldığı açıklandı.

ANKARAGÜCÜ TEPKİLİ: FIFA NEZDİNDE DAVA AÇILACAK

Başkent ekibi, futbolcuları Renaldo Cephas'ın bilgi ve onayları olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır" denildi.