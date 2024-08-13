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Ankaragücü'nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas bulundu! Herkes onu konuşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankaragücü&#039;nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas bulundu! Herkes onu konuşuyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas Ankara'da kayboldu. Başkent ekibinin Teknik Direktörü Cihat Arslan "Nerede olduğunu bilmiyoruz" derken futbolcudan paylaşım geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Yeni sezona Şanlıurfaspor galibiyeti ile başlayan Ankara ekibinde, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas ortadan kayboldu.

Ankaragücü yetkilileri, takıma geçen yıl katılan 24 yaşındaki futbolcudan haber alamıyor. Oyuncuya ulaşamayan Ankaragücü yönetimi oyuncuyu Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna ekledi ancak Cephas, antrenmanlara gelmediği gibi stada da gelmedi. 

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Teknik Direktör Cihat Arslan, "Maça gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor. Maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ankara'da kayboldu" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Jamaikalı oyuncunun Ankara'da kaybolması sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Ankaragücü'nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas bulundu! Herkes onu konuşuyor - 1. Resim

CEPHAS'TAN PAYLAŞIM

Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan’ın açıklamasının ardından Cephas, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cephas Instagram hikayesinde spor salonundan fotoğraf paylaşarak "Pozitif ol" notunu ekledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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