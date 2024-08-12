Süper Lig'in şampiyonunu tahmin ettiler! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...
Spor Haberleri
Süper Lig'in ilk haftası geride kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sezona 3 puanla merhaba derken, Trabzonspor ise Sivas'ta 1 puana razı oldu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, ilk hafta verilerine dayanarak şampiyonu ve küme düşecek takımları tahmin etti.
Süper Lig'de yeni sezonun heyecanı ilk hafta maçlarıyla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 yenerken, Fenerbahçe ise Mourinho ile çıktığı ilk lig mücadelede Adana Demirspor'u tek golle geçti.
ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ...
Beşiktaş ise Samsunspor deplasmanında 2 golle 3 puana uzandı. Trabzonspor, zorlu Sivasspor karşılaşmasından 1 puan aldı.
Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen futbol veri sitesi Euro Club Index, ligi zirvede bitirecek takımı açıkladı.
İşte küme düşen takımlar ve ilk 5 sıra şöyle...
Gaziantep FK (29), Adana Demirspor (34), Göztepe (34) ve Bodrum FK'nın (35) küme düşen takımlar olacağı tahmin edildi.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak ilk 5 sıra ise şöyle:
5- Başakşehir: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1)
4- Trabzonspor: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1.1)
3- Beşiktaş: 76 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 6.3)
2- Galatasaray: 91 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 39.9)
1- Fenerbahçe: 93 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 51.5)