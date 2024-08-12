Süper Lig'in şampiyonunu tahmin ettiler! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 12 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 15:07 - Güncelleme:

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Süper Lig'in ilk haftası geride kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sezona 3 puanla merhaba derken, Trabzonspor ise Sivas'ta 1 puana razı oldu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, ilk hafta verilerine dayanarak şampiyonu ve küme düşecek takımları tahmin etti.