Fenerbahçe, Avrupa'daki 274. sınavda Lille karşısında tur peşinde
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında Lille'i konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 274. sınavı olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 38. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 38. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
82
42
23
17
119
80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
37
14
11
12
55
45
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Avrupa Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
273
109
55
109
373
390
Kaynak: Anadolu Ajansı