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Haberler > Spor > Fenerbahçe, Avrupa'daki 274. sınavda Lille karşısında tur peşinde

Fenerbahçe, Avrupa'daki 274. sınavda Lille karşısında tur peşinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında Lille'i konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 274. sınavı olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 38. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 38. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

37

14

11

12

55

45

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

273

109

55

109

373

390

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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