Galatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti...

Galatasaray'da 3 futbolcu ile yollar ayrılacak. Premier Lig'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaha'nın yanı sıra; Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Köhn ve Dubois de yolcu. Okan Buruk'un biletini kestiği son isim ise Sergio Oliveira oldu.

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da alınacak yıldızlar kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor.

Jelert ve Sara ile kadrosunu güçlendiren Aslan, yeni yıldızlarla sözleşme imzalamak için kadrosundaki yabancı futbolcuların bazılarını göndermek zorunda.

3 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLECEK

Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Zaha, İngiliz ekipleriyle görüşme halinde. Zaha dışında 3 oyuncu daha yolcu.

Okan Buruk'un performansını yetersiz bulduğu Derrick Köhn gönderilecek ve yerine 1 sol bek alınacak. Köhn için 8 milyon euro'luk bonservis beklentisi var.

Geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois de satış listesinde yer alıyor.

Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Köhn ve Dubois'in dışında uzun süredir takımda düşünülmeyen Sergio Oliveira da gidecek.