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Galatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti...

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Spor Haberleri

Galatasaray'da 3 futbolcu ile yollar ayrılacak. Premier Lig'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaha'nın yanı sıra; Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Köhn ve Dubois de yolcu. Okan Buruk'un biletini kestiği son isim ise Sergio Oliveira oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da alınacak yıldızlar kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti... - 1. Resim

Jelert ve Sara ile kadrosunu güçlendiren Aslan, yeni yıldızlarla sözleşme imzalamak için kadrosundaki yabancı futbolcuların bazılarını göndermek zorunda.

Galatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti... - 2. Resim

3 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLECEK

Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Zaha, İngiliz ekipleriyle görüşme halinde. Zaha dışında 3 oyuncu daha yolcu.

Okan Buruk'un performansını yetersiz bulduğu Derrick Köhn gönderilecek ve yerine 1 sol bek alınacak. Köhn için 8 milyon euro'luk bonservis beklentisi var.

Galatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti... - 3. Resim

Geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois de satış listesinde yer alıyor. 

Galatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti... - 4. Resim

Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Köhn ve Dubois'in dışında uzun süredir takımda düşünülmeyen Sergio Oliveira da gidecek.

Galatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti... - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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