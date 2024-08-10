Nihat Kahveci, Galatasaray'ın problemini açıkladı! 'Şu an zor gözüküyor'

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası değerlendirmelere bulunarak son şampiyonun eksikleri üzerinde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Karşılaşma sonrası Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın eksik yönlerine değindi.

Galatasaray'ın geçen sezon iç sahada etkili olduğunu aktaran Kahveci, "Bugün taraftara biraz stres yaptırdı ama iki golcüsüyle maçı kazanmayı bildi. Son iki sezonun şampiyonu, geçen sezonun Süper Kupa'sını kazanmış Galatasaray ama ofansif ve defansif anlamda kötü bir Galatasaray vardı. Bugün zorlansa da kazandı" ifadelerini kullandı.

NİHAT KAHVECİ: REHAVET DUYGUSU OLDUĞUNU GÖRÜYORUM

Galatasaraylı oyuncuların rehavete kapıldığını gördüğünü dile getiren Nihat Kahveci, "Futbolda dün yok, rehavet yok. İstersen 8 sene üst üste şampiyon ol. Ben Galatasaray'da oyuncuların üzerinde bir rehavet duygusu olduğunu görüyorum. "Biz iyiyiz. Biz zaten iyiyiz ki 102 puan aldı. Nasıl olsa kazanırız. Maçı çıkar alırız" dediklerini görüyorum ama futbol öyle bir şey değil. En az rakipleri kadar mücadele etmeliler" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın bu oyunla şampiyon olmasının zor olduğunu öne süren ünlü yorumcu, "Galatasaray "Hedefimiz 25'inci şampiyonluk, 5 yıldız" dediği sezonda bu oyun gücüyle o hedefine ulaşır mı şu an zor gözüküyor. Galatasaray bugün berabere kalsaydı başka şeyler konuşulurdu" dedi.