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Galatasaray’da sürpriz gelişme! Zaha transfer olacağı için Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı

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Galatasaray’da sürpriz gelişme! Zaha transfer olacağı için Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, transfer görüşmelerinden dolayı Hatayspor ile yapılacak maçın kadrosuna alınmadı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu Atakaş Hatayspor maçı ile açacak olan Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi yaşanıyor.

Zaha'nın takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Fildişili oyuncuya teklifler olduğu ve bu tekliflerin değerlendirildiği aktarıldı. 

Ayrıca Zaha'nın Atakaş Hatayspor maçında kadroda olmayacağı ve transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi.

ZAHA İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Sky Sports'un haberine göre; Zaha'nın eski kulübü Crystal Palace, kanat oyuncusunun olası dönüşü konusunda Galatasaray görüşmelerde bulundu. 31 yaşındaki yıldızın yeni adresinin İngiltere Premier League olması beklendiği kaydedildi.

Sarı kırmızılı takımla 42 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
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