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Süper Lig'de hasret sona eriyor! Sezonun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

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Süper Lig&#039;de hasret sona eriyor! Sezonun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor&#039;u ağırlıyor! İşte muhtemel 11&#039;ler

Spor Haberleri

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig Sezonu açılış maçında Hatayspor'u konuk ediyor. Rams Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu bu akşam oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçıyla başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Okan Buruk'lu Aslan, Özhan Pulat ile yeni bir sayfa açan Hatayspor'u Rams Park'ta konuk edecek.

Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Turgun Dorman yönetecek.

İKİ TAKIM 9. DEFA RAKİP OLACAK

Galatasaray ile  Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9. defa karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle cevap verdi.

GALATASARAY - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış, Mertens, Ziyech, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Recep, Guy-Marcelin, Cemali, Chandrel, Diack, Görkem, Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo

GALATASARAY AÇILIŞ HAFTALARINA İYİ BAŞLIYOR

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
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