Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer yaptı! Genç yıldız Kayserispor'a imza attı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Kayserispor, geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Kartal Kayra Yılmaz ile 1 sezonluğuna daha yeniden anlaşma sağladı.
Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz'ı Beşiktaş'tan 1 sezon daha kiraladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
KARTAL KAYRA YENİDEN KAYSERİSPOR'DA
Burak Yılmaz'ın takımında görmek istediği Kartal, Kayserispor ile geçen sezon 30 maça çıkarak 2 asist yapmıştı.
23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor