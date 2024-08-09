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Hem baba hem kanka! Beşiktaş'ta herkes Bronckhorst'a hayran

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hem baba hem kanka! Beşiktaş&#039;ta herkes Bronckhorst&#039;a hayran

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençlerle ve tecrübeli oyuncularla iletişimi çok kuvvetli olan Hollandalı teknik adam, takımda yıllardır özlenen havayı sağlamayı başardı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst görevine yeni başlamış olmasına rağmen kısa sürede siyah beyazlı takımda özlenen havayı oluşturdu. Takımla ilk idmanına 1 Temmuz’da çıkan Hollandalı teknik adam, az zamanda büyük işler başardı. İlk resmî maçında 5-0 gibi tarihî bir skorla Galatasaray’ı yenerek Süper Kupa’yı kaldıran 50 yaşındaki çalıştırıcının, oyuncularla kurduğu pozitif iletişim oldukça dikkati çekiyor.

OYUNCU GİBİ ÇALIŞIYOR

Van Bronckhorst, oyuncularının bütün problemleriyle birebir ilgileniyor. Özellikle genç oyuncuların eksik yönlerini kapatmak ve becerilerini geliştirmek için yaptığı özel çalışmalar takdir topluyor. Bu anlamda bir baba gibi görülen Hollandalı çalıştırıcı, tecrübeli oyuncularla da arkadaş gibi iletişim kuruyor. Hem sevgi hem de saygı duyulan bir teknik direktör olan Van Bronkhorst, her idmanda takımla birlikte çalışıyor.

SEVGİNİN DİLİ

Giovanni Van Bronckhorst’un her konuda sürekli pozitif bir dil kullanması sayesinde oyuncuların performansı artıyor. Yönetim, son yılların en keyifli ve problemsiz sezon öncesi kampının yaşandığı yönünde hemfikir. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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