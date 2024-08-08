Süper Kupa'nın faturası kesildi! PFDK'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan Süper Kupa maçından sonra Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.

Süper Lig'de ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

PFDK, Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçından sonra verilen cezaları açıkladı.

TFF'nin açıklaması;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.08.2024 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Temmuz 2024 toplantısında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.

Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Av. Mehmet Erol,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Ersin Yücel oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.

2-GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."