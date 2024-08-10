Galatasaray'da bir devir sona erdi! Wilfried Zaha'nın yeni takımı ve bonservis bedeli açıklandı

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Wilfried Zaha, İngiltere'ye geri dönüyor. Eski takımı Crystal Palace ile anlaşamayan Zaha, Premier Lig'e yeni yükselen Leicester City ile el sıkıştı.

Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor

Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor

Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'da Wilfried Zaha ile ipler koptu.

Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan 31 yaşındaki yıldız, Premier Lig ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Birkaç gün içinde İngiltere'ye gidecek olan Zaha'nın kiralama bedeli olarak 9 milyon euronun ödenmesi bekleniyor.

İLK SEZONUNDA 15 GOLE ETKİ ETTİ

Geçen sezon Galatasaray ile 42 maça çıkan Fildişi Sahilli yıldız, 10 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Türkiye'deki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Zaha'nın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Zaha’nın son dönemde transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig’e geri dönme konusunda istekli. Bugün tesisteydi, ancak böyle durumlarda oyuncu kendini riske atmak istemiyor. Kendiyle konuştuk ve kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik” demişti.