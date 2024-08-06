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Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor

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Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha&#039;nın sonu oldu! Suudi Arabistan&#039;a transfer oluyor

Spor Haberleri

Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık Süper Kupa hezimeti sonrası Zaha krizi yaşanmıştı. Deneyimli teknik direktör Okan Buruk'un mücadele sonrası eleştirdiği yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'ın 5 milyon euro'luk teklifini kabul etti.

Geçen sezon başında büyük umutlarla alınan Wilfred Zaha, gösterdiği performansla hayal kırıklığı oldu. Zaman zaman takıma katkı sağlasa da beklenen etkiyi bir türlü yapamadı. 

Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor - 1. Resim

5 MİLYON EURO'YA YOLCU

Ayrılabileceği konuşulan deneyimli futbolcu için Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa mücadelesi adeta bardağı taşıran son damla oldu.

5-0'lık mağlubiyetin ardından Okan Buruk'un hedef gösterdiği isimlerden biri olan Zaha, bu açıklamalara karşı Instagram profinin karartarak cevap vermişti. Tecrübeli yıldız ile köprüler atıldı ve ayrılık kaçınılmaz oldu.

Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor - 2. Resim

Milliyet'in haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-İttihad, Zaha için 5 milyon euro teklif etti.

Yönetim, Fildişi Sahilli futbolcu için yapılan bu teklifi kabul etti. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor - 3. Resim

Öte yandan Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın da ayrılması gündemde.

Düzenleyen:  - Spor
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