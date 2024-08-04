Beşiktaş'ın Galatasaray zaferini spor yorumcuları değerlendirdi! "Ezdi geçti"

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Sezona müthiş bir giriş yapan siyah-beyazlıların görkemli zaferini spor yazarları değerlendirdi.

Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan dev derbi, siyah-beyazlıların 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Kartal'a kupayı getiren golleri; Immobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu attı. Kartal'ın zaferini spor yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

TUNÇ KAYACI: HAK EDEN KAZANDI

Beşiktaş orta alanı daha baskılı ve etkili olunca Galatasaray’ın bu alandaki zaafı iyice ortaya çıktı. Açıkçası Dursun Özbek yönetimi elini çabuk tutup bu kadroyu güçlendirecek transferleri yapmalı şimdiden uyaralım. Nelsson’un hatasıyla başlayan maç, bir başka stoper Abdülkerim’in sebebiyet verdiği penaltıyla skoru 3-0’a taşıyan Beşiktaş, kupayı süper bir sonuçla hak ederek aldı ve sezonu iki kupayla kapatmayı başardı. (Fanatik)

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ EZDİ GEÇTİ

Beşiktaş çok daha organize, kararlı ve fiziksel olarak çok daha iyi durumdaydı. Galatasaray’a pozisyon vermeden 5 gol atıp tarihi bir zafer elde etti. İlk dakikada gelen golün ardından çok akılcı oynayan siyah beyazlılar son şampiyona pozisyon dahi vermedi. (Hürriyet)

SERKAN AKCAN: BEŞİKTAŞ'IN DEĞİŞİMİ

Beşiktaş'ta siyahtan beyaza bir değişim ateşi yanmaya başladı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Svensson’un rakip sahaya gönderdiği yüksek topu Nelsson ıskalayınca Immobile klası devreye girdi. İtalyan golcü hem açık alanda hem ceza sahasında etkili, Beşiktaş’ın tüm sorunlarını tek bünyede çözecek bir profil doğrusu. (Fanatik)

OSMAN ŞENHER: GALATASARAY'DA SIKINTI BÜYÜK

İki sene üst üste şampiyon olmuş bir takım sıfır hırsla bir derbi maçına çıkmamalı... Tribünlerde 35 bin Galatasaraylı taraftar var. Eminim hepsi isyan ediyordur. Bir tane futbolcu ayakta kalamaz mı? Hiç kusura bakmasınlar Galatasaray takım olarak resmen sallandı. Bu sallantı ne kadar sürer onu bilmiyorum. Ama defans, iki bek, orta sahada çok büyük sorun var. (Milliyet)

BÜLENT TİMURLENK: TEK KELİMEYLE HEZİMET

Transfer sezonu açıldığından beri yönetimine kol kanat geren Okan Buruk, şimdi futbol sahasındaki eleştirileri göğüsleyen insan… Bir insan kendine bu kadar kötülük yapmamalı. Beşiktaş'ın üç transferi de isabetli imzalar olduklarını dün sahada kanıtlarlarken, milyonlarca Beşiktaşlı, 'Giovanni van Bronckhorst keşke Şenol Güneş'ten sonra geçen sezon göreve gelseydi' demiştir. (Sabah)

UĞUR MELEKE: GRİLERDEN ARINMIŞ SİMSİYAH-BEMBEYAZ BİR TAKIM

Geçen sezonki Beşiktaş’ın en büyük sorunu “gri adamlar”dı. Takımın yarısının ya sağlığı gri, ya performansı gri, ya pozisyonu gri idi. Bu Beşiktaş tüm bu griliklerden arınmış. Herkesin pozisyonu net. Herkes diri. Yeniler Paulista, Rafa ve İmmobile çok canlı. Onların yanına sezonu yüzde yüzle açan Colley, Svensson ve Gedson’u da ekleyin. Geçen sezonun gri takımı gitmiş, yerine simsiyah-bembeyaz çakı gibi bir takım gelmiş. (Hürriyet)

BİLAL MEŞE: KARTAL ŞOV YAPTI

Sezonun galasında Beşiktaş adeta şov yaptı, son şampiyonu sahadan sildi, Süper Kupa’yla sezona giriş yaptı. Daha çok isteyen, daha çok dinamik oynayan Beşiktaş hem haklı, hem de farklı bir galibiyet elde etti. Yeni hoca, yeni yabancılar, genç yetenekler hepsi, testten yüz akıyla çıktılar. (Milliyet)

ALİ GÜLTİKEN: DOĞRULAR BİRLEŞİNCE

Bu tür denge maçlarında öne geçmek çok değerli. Van Bronckhorst'un savunma bloğunu orta alana daha yakın öne çıkararak oynatma isteği, karşılık buldu. G.Saray'ın yıldızları etkisiz kaldı. Okan hocanın ikinci yarı Batshuayi ile forveti çiftleme düşüncesi ise işe yaramadı. Çünkü Beşiktaş orta alanda oluşan boşluğu büyük bir hediye olarak aldı. (Sabah)