Okan Buruk'tan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası çarpıcı sözler! 2 yıldızı hedef gösterdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından çarpıcı ifadeler kullandı. "Galatasaray formasıyla böyle bir mağlubiyet alıyorsanız öncelikle utanmamız gerekir" diyen deneyimli teknik adam, 2 yıldız futbolcusuna da ayrıca eleştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybettikleri için utandıklarını ve bir an önce başlarını kaldırarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 2 sezonun Süper Lig şampiyonu olduklarını hatırlatan Buruk, "İyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk ama bugünkü beklentimiz kupayı kazanmaktı. Çok erken bireysel hatadan bir gol yedik. Devamında beraberliği yakalayabilecek pozisyonlar bulduk. İki gol attık ama ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Beraberliği yakalasaydık bizim için oyun daha iyi olabilirdi. Devre arasında değişiklikler yaptık. Hücumda çift forvete döndük. Daha çok üretmek ve golü bulmak istedik. Savunma hatasından ikinci golü yedik. Bugünkü en büyük sıkıntılarımızdan biri savunma oyuncularımızın takipleriydi. Zaman zaman çok geri kaçtılar. Bireysel hata olabilir ama bu Galatasaray takımının oyunu değildi. Skor 2-0'a geldikten sonra düştük. Yine maçı çevirmek için hamleler yaptık. Daha çok üretemedik. Kenardan ortalar yapamadık. Bu maç öncesi de iki takımın hazır olmadığını söylemiştim. Ancak özellikle ikinci yarıda Beşiktaş bize göre daha istekliydi. Oyun içinde daha çok kaldılar. Gedson'un temposu etkili oldu. Bu takımı hazırlayan ve ilk 11'i çıkaran, değişiklikleri yapan benim. Bu mağlubiyette birinci sorumlu benim." diye konuştu.

"YİNE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BİZİZ"

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını ileri sürdü.

Tecrübeli teknik adam, utanmaları gereken bir skor olduğunu belirterek, "Galatasaray formasıyla böyle bir mağlubiyet alıyorsanız öncelikle utanmamız, sonra da başınızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça bakacağız. İki sezonun şampiyonu olarak bu sezona iyi başlamadık. En kısa zamanda kendi oyunumuzu bulmamız ve kazanarak lige başlamak istiyoruz. Süper Lig'de yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Önümüzdeki hafta daha güçlü, iyi ve bu akşamki yenilgiyi unutturacak bir Galatasaray, taraftarımızla olacak. Bundan şüpheleri olmasın. Bundan önce bu oyuncu grubuyla 2 şampiyonluk yaşadık. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman arkalarındayım. Taraftarımız da bize güvensin. Tabii ki onlardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı Süper Kupa zaferinden dolayı tebrik eden 50 yaşındaki teknik direktör, "Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı. Ödül töreninde sahaya çıkıp onları alkışladık. Onlar da bizi alkışladı. Türk futbolunda aradığımız iklimi görme açısından bu çok önemliydi. Kaybedebiliriz ama kazananı da alkışlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE BİR MAĞLUBİYET VE FİNAL KAYBETMEK HİÇ YAŞAMADIĞIMIZ BİR ŞEY"

Okan Buruk, Galatasaray olarak böyle mağlubiyetler ve final kaybetmeye alışık olmadıklarını söyledi.

Yenilginin sezon öncesi bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Bazen kendimizi çok yüksekte görürüz. Her maçı aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Bu anlamda bizim için bir ders oldu. Bunun erken olması daha sevindirici ama bundan pozitif dersler almamız gerekiyor. Böyle bir mağlubiyet ve final kaybetmek pek yaşadığımız bir şey değil." şeklinde görüş belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nı sevmediğini aktaran Buruk, "Bu skorun bahanesi değil ama bu stadı sevmiyorum. Bu statta futbol oynanmasına karşıyım. Bence atletizmde kullanılması gereken, futbola ters bir stat. Futbol stadı olacaksa etrafındaki pist kaldırılmalı. Hem hocalık hem futbol oynamak hem de maç izlemek için gördüğüm en kötü statlardan biri." diye konuştu.

2 YILDIZI HEDEF GÖSTERDİ

Buruk, skorun 5-0'a gelmesinin ardından oyuncusu Kerem Demirbay ile konuşmasının sorulması üzerine, "Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu." dedi.

2 yıldız futbolcusu hakkında konuşan Buruk, "Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık" diyerek sözlerini tamamladı.