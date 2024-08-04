Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara İstanbul'a geldi
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara imza için İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, İstanbul'a geldi.
İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Uçaktan Galatasaray formasıyla inen Sara, kendisini bekleyen kulüp yetkilileri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Galatasaray'ın, son işlemlerin ardından Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı