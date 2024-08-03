Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük kavga! Taraftarlar birbirine girdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 3 Ağustos 2024 18:07 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 18:30 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray ile Beşiktaş, yeni sezon öncesi Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala Galatasaray taraftarları ile Beşiktaş taraftarları birbirine girdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.