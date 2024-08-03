Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük kavga! Taraftarlar birbirine girdi
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Galatasaray ile Beşiktaş, yeni sezon öncesi Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala Galatasaray taraftarları ile Beşiktaş taraftarları birbirine girdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Maçtan önce yaşananlar taraftar kavgası ise büyük tepki topladı.
TARAFTARLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
Maça az saat kala iki takımın taraftarları stadyum çevresinde toplandı. O esnada ise taraftarlar arasında kavga çıktı. Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarını saldırdı.
YAŞANANLAR TEPKİ ÇEKTİ
Sarı-Kırmızılı taraftarlara meşale fırlatan Siyah-beyazlılar, kavgaya yol açtı. İki takım taraftarları arasında arbede yaşanırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu. İki takım taraftarları arasında yaşanan arbede büyük tepki topladı.