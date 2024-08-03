Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa için karşılaşıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında kozlarını paylaşacak. Süper Kupa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa maçında karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

SÜPER KUPA İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

İKİ TAIM SÜPER KUPA'DA ÜÇÜNCÜ DEFA RAKİP

Süper Kupa adıyla oynanmaya başlandığı dönemde 3. defa karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan iki finalden iki ekip de birer kupa sevinciyle ayrılmayı başardı.

Süper Kupa adıyla 2006'dan itibaren düzenlenmeye başlanan organizasyonun ilkinde Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

Almanya’nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006’da Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Mert Nobre’nin golüyle rakibini 1-0 yenerek ilk kupayı müzesine götürdü.

Konya'da 13 Ağustos 2016'da iki takım arasında yapılan kupa maç sonucunda ise Galatasaray güldü. Normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta sarı-kırmızılılar penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.