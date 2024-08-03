Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yeni transferi Gabriel Sara&#039;nın İstanbul&#039;a geliş tarihi belli oldu

Spor Haberleri

Orta saha transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Norwich City'den Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Sara'nın İstanbul'a geliş saati ve günü ortaya çıktı.

Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, orta saha transferini bitirerek taraftarına müjdeyi verdi.

Sarı-kırmızılılar, McTominay ve Wendel ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamayınca Brezilyalı yıldız Gabriel Sara ile anlaştı.

Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro altında bonservis ve senelik 2.5 milyon euro maaş verileceği iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - 1. Resim

GABRIEL SARA İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, bu akşam yeni takımına kavuşuyor.

beINSPORTS'un haberine göre; Brezilyalı yıldızı saat 21.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finalde elendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ümit Özat'tan Okan Buruk'un sözlerine tepki! Süper Kupa maçı öncesi tansiyon yükseldi - SporÜmit Özat'tan Okan Buruk'un sözlerine tepki! Süper Kupa maçı öncesi tansiyon yükseldi16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den, Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı! Türkiye ilk kez yüzme finalinde - SporTürkiye adına tarihte bir ilk! Serbest stilde finaldeyizReal Madrid'in Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler açıklaması! O takımı reddetti - SporReal Madrid Başkanı'ndan Arda Güler açıklaması!Fenerbahçe Polonyalı orta saha Kacper Urbanski için girişimlere başladı! - SporFenerbahçe'ye Polonyalı orta saha! Mourinho ismini verdiElif Berra Gökkır dünya üçüncüsü Noda Satsuki'yi yenerek çeyrek finale yükseldi - SporElif Berra Gökkır dünya üçüncüsünü yenerek çeyrek finaldeFenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İngiltere'ye geri dönüyor! İngilizler açıkladı - SporFenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İngiltere'ye geri dönüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...