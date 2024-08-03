Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Orta saha transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Norwich City'den Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Sara'nın İstanbul'a geliş saati ve günü ortaya çıktı.

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu!

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, orta saha transferini bitirerek taraftarına müjdeyi verdi.

Sarı-kırmızılılar, McTominay ve Wendel ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamayınca Brezilyalı yıldız Gabriel Sara ile anlaştı.

Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro altında bonservis ve senelik 2.5 milyon euro maaş verileceği iddia edildi.

GABRIEL SARA İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, bu akşam yeni takımına kavuşuyor.

beINSPORTS'un haberine göre; Brezilyalı yıldızı saat 21.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.