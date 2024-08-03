Süper Kupa sahibini buluyor! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2006'dan beri düzenlenen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

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Süper Kupa mücadelesi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşma, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Bu önemli maçta, iki dev takım dokuzuncu kez Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Beşiktaş, 1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adıyla düzenlenen bu organizasyonda bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Altı karşılaşma Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılırken, Galatasaray dört kez, Beşiktaş ise iki kez zafer yaşadı. Süper Kupa formatında ise iki takım birer kez kupayı kaldırdı.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa'nın 2006 yılında düzenlenen ilk maçında, Beşiktaş Almanya'da oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok kazanan takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te olmak üzere toplamda 7 kez bu kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor üçer kez, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez Süper Kupa'yı kazandı.

SÜPER KUPA'NIN YOLCULUĞU

İlk üç Süper Kupa organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk maç Frankfurt'ta oynandı. Almanya'daki diğer maçlar ise Köln ve Duisburg'da yapıldı. 2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da düzenlendi. Doha'da oynanan maçta Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltılarla mağlup ederek kupayı kazandı.

Almanya'daki maçların ardından Süper Kupa Türkiye'ye taşındı. Türkiye'deki ilk Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe, 2009 yılında Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazandı. Türkiye'de İstanbul, Konya, Ankara, Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa gibi şehirlerde yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray altı kez kupa sevinci yaşadı.

SON KUPA KRİZİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktı ancak yaşanan kriz nedeniyle oynanamadı. TFF, bu maçı Şanlıurfa'ya taşıdı. Fenerbahçe'nin 19 Yaş Altı Takımı ile sahaya çıkması ve maçın ilk dakikasında Galatasaray'ın attığı golün ardından sahadan çekilmesiyle kupa Galatasaray'a verildi.

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1998 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Galatasaray, bu organizasyonu 10 kez kazanarak en başarılı takım oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor yedişer kez, Fenerbahçe altı kez, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor ise birer kez kupayı kazandı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Beşiktaş, 13 Ağustos 2016'da 1-1 sona eren ve penaltılarla Galatasaray'ın kazandığı maçtan bu yana Süper Kupa'da ilk kez karşılaşacak. Beşiktaş, Süper Kupa tarihinde Galatasaray'ı yendiği üç maçı da yabancı teknik direktörler yönetiminde kazandı. Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı son iki resmi maçı kazandı ve bu rekabette üst üste üç galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş ise Galatasaray'a karşı oynadığı son beş maçın dördünü kaybetti. Galatasaray, Süper Kupa tarihindeki dokuzuncu maçına çıkacak olan Fernando Muslera ile rekor kırmak istiyor. Muslera, bu kupayı en fazla kazanan oyuncu unvanını yedi kez kazanarak tek başına elde etmek istiyor.

Galatasaray'a rakip olduğu ilk resmi maçta gol atan Ciro Immobile, bu sefer Beşiktaş formasıyla gol arayacak. Okan Buruk ise Galatasaray tarihinde Fatih Terim'den sonra üst üste iki Süper Kupa kazanan ikinci teknik direktör olmayı hedefliyor.

Bu heyecan dolu Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolunun iki büyük takımını bir kez daha karşı karşıya getirecek ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.