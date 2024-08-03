Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu! Yerine gelecek isim belli oldu...

Yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanmak üzere. Siyah-Beyazlılar, bir yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, yerine gelecek ismi de belirledi.

Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro çalışmaları hızla sürüyor. Birçok oyuncunun ayrılması gündemdeyken, dikkat çeken yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Beşiktaş Yönetimi, Jackson Muleka’ya talip olan Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Kholood ile pazarlıklarını sürdürüyor. Al-Kholood, 24 yaşındaki Kongolu forvet için 500 bin Euro kiralama ve 2,5 milyon Euro satın alma teklifi yaptı. Beşiktaş’ın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

OXLADE-CHAMBERLAİN DE GİDİYOR

Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 4 gol kaydetti. İngiliz basınına göre, Chamberlain Sheffield United ile ilgileniyor. İngiltere’ye dönüş hazırlıkları yapan deneyimli futbolcunun transferi için son görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muci ile yollarını ayırabilir. Daha önce Giovanni van Bronckhorst'un kenardan getirmeyi planladığı belirtilen Arnavut oyuncu için Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

ORTA SAHAYA NDOUR TAKVİYESİ

Beşiktaş, yabancı oyuncuların gönderilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Paris Saint Germain’de forma giyen Cher Ndour’u kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Paris'teki olimpiyat oyunlarını takip ederken PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bu transfer için görüştü.

Siyah-Beyazlılar, PSG ile aradaki pürüzleri giderdiği takdirde imzaların atılması bekleniyor. Beşiktaş'ın, Ndour’u satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği belirtiliyor. Geçen sezon Braga’da kiralık olarak forma giyen Senegal asıllı İtalyan orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.