Futbolda 'süper' gece! Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak

Bir tarafta 2023-24 sezonunun şampiyonu Galatasaray, diğer tarafta Türkiye Kupası’nın son sahibi Beşiktaş... 70 binin üzerinde taraftarın izleyeceği dev kapışmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Türkiye’de futbol sezonu bu akşam oynanacak dev bir kapışmayla başlıyor. Süper Lig’in başlamasına altı gün kala Galatasaray ve Beşiktaş finali yaşanacak. Ligin son şampiyonu olan sarı kırmızılılar ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren siyah beyazlı ekip bu akşam Turkcell Süper Kupa’yı havaya kaldırmak için kozlarını paylaşacak. İki takım da derbi galibiyetiyle gelecek kupanın, sezon öncesi büyük motivasyon sağlayacak olmasından dolayı zafere odaklanmış durumda.

KARAOĞLAN YÖNETECEK

Galatasaray’da final öncesinde iki önemli eksik dikkati çekiyor. Sarı kırmızılı ekipte ağrıları bulunan yeni transfer Jelert riske edilmeyecek, Davinson Sanchez ise sakat. Beşiktaş’ta ise Amir Hadziahmetovic’in sakatlığı söz konusu. Boşnak oyuncunun antrenmanlara başlamış olmasına rağmen kadroda yer alması beklenmiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak dev maçın öncesinde bütün biletler satıldı. Heyecan dolu derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

EN ÇOK KAZANAN ASLAN

Süper Kupa’yı şimdiye kadar en çok kaznan takım olan Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024’te kupayı müzesine götürdü. Sarı kırmızılılar hem sekizinci defa kupa şampiyonluğu yaşamak, hem de Süper Kupa’yı üst üste iki defa kaldırmak için sahaya çıkacak.

OKAN BURUK'TAN FENER'E BÜYÜK TAŞ

Okan Buruk kupanın motivasyon anlamında önemli olduğunu belirterek, “Yine de kazanan, bu sezonu kazanmayacak. Kaybeden de sezonu kaybetmeyecek” diye konuştu. Ayrıca, Buruk’un basın toplantısındaki “En çok kupa kazanan iki takım sahne alacak” sözleri “F.Bahçe’ye taş attı” şeklinde yorumlandı. Fernando Muslera ise “Bu maça iyi hazırlandık. Camiamız için önemli bir karşılaşma. Büyük bir rakiple oynayacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

"KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş’ın hocası Giovanni van Bronckhorst, “Kariyerimde 20’den fazla kupam var ama bu kupayı kazanmayı çok istiyorum” dedi. Taraftarlara kupayı hediye etmek istediğini belirten Hollandalı teknik adam, “Türkiye’de ilk maçım olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Takım kaptanı Necip Uysal ise G.Saray’ı çok iyi izleyip analiz ettiklerini belirterek maçı kazanacaklarını iddia etti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Zaha, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile