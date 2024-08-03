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Aranan orta saha İngiltere'de bulundu! Galatasaray, Brezilyalı Gabriel Sara'yı transfer etti

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Aranan orta saha İngiltere&#039;de bulundu! Galatasaray, Brezilyalı Gabriel Sara&#039;yı transfer etti

Spor Haberleri

Orta saha arayışlarında sona yaklaşan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Norwich City forması giyen Gabriel Sara ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euro altında bonservis ödenecek.

Ayrıca oyuncunun 3 milyon euroya yakın maaş alacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Gabriel, 14 gol 13 asistlik performans sergiledi.

Aranan orta saha İngiltere'de bulundu! Galatasaray, Brezilyalı Gabriel Sara'yı transfer etti - 1. Resim

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da doğdu.

Brezilyalı yıldız, 2022-2023 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sao Paulo'dan Norwich City'e transfer oldu.

Düzenleyen:  - Spor
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