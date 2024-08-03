Aranan orta saha İngiltere'de bulundu! Galatasaray, Brezilyalı Gabriel Sara'yı transfer etti

Orta saha arayışlarında sona yaklaşan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Norwich City forması giyen Gabriel Sara ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Manchester City'in yıldızını istiyor! Orta saha transferi için geri sayım başladı

Galatasaray, Manchester City'in yıldızını istiyor! Orta saha transferi için geri sayım başladı

Galatasaray, Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euro altında bonservis ödenecek.

Ayrıca oyuncunun 3 milyon euroya yakın maaş alacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Gabriel, 14 gol 13 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da doğdu.

Brezilyalı yıldız, 2022-2023 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sao Paulo'dan Norwich City'e transfer oldu.