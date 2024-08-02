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Galatasaray, Manchester City'in yıldızını istiyor! Orta saha transferi için geri sayım başladı

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Galatasaray, Manchester City&#039;in yıldızını istiyor! Orta saha transferi için geri sayım başladı

Spor Haberleri

Orta saha arayışlarını devam ettiren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Kalvin Phillips'i gündemine aldı.

Aradığı orta sahayı bir türlü bulamayan Galatasaray, Manchester City'den Kalvin Phillips ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; City'nin Temmuz 2022'de 45 milyon sterline Leeds United'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Phillips, Galatasaray'ın hedefinde olduğunu öne sürdü.

Haber detayında, geride kalan sezonun ikinci yarısını West Ham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da teknik direktör Guardiola'nın kadroda düşünmediği ve İngiliz futbolcuya takım arandığı belirtildi.

Galatasaray, Manchester City'in yıldızını istiyor! Orta saha transferi için geri sayım başladı - 1. Resim

GALATASARAY'IN RAKİBİ EVERTON

İngiltere Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kalvin Phillips'e Everton'ın ilgi duyduğu ileri sürülse de futbolcunun, kariyerini yurt dışında sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Haberde, Galatasaray'ın Scott McTominay için Manchester United'a yaptığı 12.6 milyon sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından Phillips transferi için yarışa dahil olduğu vurgulandı.

İngiliz futbolcuya Roma, Leipzig ve Salzburg'un da talip olduğu iddia edildi.

Kalvin Phillips geçen sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Düzenleyen:  - Spor
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