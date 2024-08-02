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Atalanta'ya transfer olan Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

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Atalanta&#039;ya transfer olan Zaniolo&#039;dan Galatasaray itirafı

Spor Haberleri

Yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyecek olan Nicolo Zaniolo, Türkiye ve İngiltere dönemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve İngiltere serüvenleri hakkında konuşan İtalyan yıldız, "Yurt dışına gitmek hem futbolcu hem de erkek olarak gelişmemi sağladı. Şimdi eskisinden daha olgunum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde yaşadığı üçüncü ameliyatı sonrası konuşan Zaniolo, "Pazartesi günü ilk grup antrenmanımı yaptım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum, sakatlığı geride bıraktım." dedi.

Atalanta'ya transfer olan Zaniolo'dan Galatasaray itirafı - 1. Resim

ZANIOLO KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.

 

Düzenleyen:  - Spor
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