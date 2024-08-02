Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi ilk resmi sınavına Turkcell Süper Kupa maçıyla çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek sezona kupayla başlamak istiyor.

Süper Lig'de 2023-24 sezonunu rekor kırarak 102 puanla ilk sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihindeki 24'üncü şampiyonluğu kazandı. Süper Kupa için mücadele etmeye bu başarısıyla hak kazanan Galatasaray, 3 Ağustos Cumartesi günü Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile karşılaşacak.

Süper Lig maratonunun başlayacağı 9 Ağustos öncesinde en ciddi sınavını Beşiktaş karşısında verecek Galatasaray, sezona kupa kazanmanın moraliyle girmenin hesaplarını yapıyor.

"CİMBOM" SEKİZİNCİ SÜPER KUPA'NIN PEŞİNDE

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan Galatasaray, 7 kez bu mutluluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip- 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sezona kupayla başlama hedefindeki Galatasaray, müzesindeki Süper Kupa sayısını 8'e çıkarmak istiyor.

ŞAMPİYON KADROYU KORUDU

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste şampiyonluğa ulaşan kadrodaki önemli futbolcularını ekipte tuttu.

Geçen sezon kadroda yer alan Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 2 önemli oyuncuyu ise ekibe dahil etti.

Fenerbahçe'de 41 resmi müsabakada 24 gol atan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi transfer eden sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşında olmasına rağmen Danimarka'nın Kopenhag takımında altyapı karşılaşmaları dahil 138 maça çıkan sağ bek Elias Jelert'i de kadrosuna kattı.

BEŞ HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 5 maç oynadı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti.

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti.

Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli futbolcular da katıldı.

Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

HAZIRLIK MAÇLARININ GOLCÜLERİ

Galatasaray'ın oynadığı 5 hazırlık maçında 7 futbolcu fileleri havalandırdı.

Eyüpspor'dan kiralıktan dönen stoper Metehan Baltacı, attığı 2 golle dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens ve Hakim Ziyech de ikişer kez fileleri havalandırdı.

Hazırlık müsabakalarında Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Wilfried Zaha ve yeni transfer Michy Batshuayi birer kez gol sevinci yaşadı.

KAMPLARIN ÖNE ÇIKANLARI

Galatasaray'da birçok futbolcu kamptaki performansıyla dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekibin iki sezon üst üste şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımla ilk kez sezon başı kampı geçirdi. Geçen sezon performansını etkileyen sakatlığını atlatan Icardi, sezona hazır girdi.

Geçen sezon kamp görmeyen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech de hazırlık sürecinde istekli ve hırslı görüntüleriyle öne çıktı.

Kiralıktan dönen ve tatilde çalışmalarını sürdüren Yusuf Demir, kampa hazır gelen futbolculardan oldu. Yusuf, hazırlık maçlarında etkili performans sergiledi.ıyla ön plana çıktı.

Genç oyuncular Metehan Baltacı, Ali Yeşilyurt, Eyüp Aydın, Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz'ün performansları da beğenildi.