Okan Buruk açıkladı! Sakatlığı bulunan Galatasaraylı oyuncu Beşiktaş'a karşı oynamayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yeni transfer Elias Jelert'in forma giyemeyeceğini açıkladı.

Turkcell Süper Kupa, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadele ile sahibini arıyor.

Dev maç öncesi kameralar karşısına geçen iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Galatasaray cephesinden Okan Buruk, Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert'in Beşiktaş'a karşı riske edilmeyeceğini söyledi.

OKAN BURUK: RİSKE ETMEK İSTEMEDİK

Danimarkalı oyuncunun ağrıları olduğunu dile getiren Buruk, "Riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak." ifadelerini kullandı.