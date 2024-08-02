Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu duyurdu! 'Kalbinin en orta yerinde'

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'nun transfer edildiğini duyurdu. İstanbul'a gelen Türk stoperin tanıtım videosu dikkat çekti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, defans hattını Emirhan Topçu ile güçlendirdi.

Rizespor'dan alınan 23 yaşındaki oyuncunun tanıtım videosu taraftarların beğenisini kazandı.

Siyah-beyazlılar, daha önce Beşiktaş'ı tuttuğu bilinen Emirhan Topçu için "Emirhan, kalbinin en orta yerinde. Beşiktaşımıza hoş geldin Emirhan Topçu!" ifadelelerini kullandı.

HASAN ARAT: EMİRHAN BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTEDİ

Bugün yapılan idmanı ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu'nun transferi için şöyle konuştu:

"Transfer devam edecek. Hüseyin bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz, Samet hocam çalışmalarını sürdürüyor. Hocayla birlikte karar veriliyor. Hocamızın kararı çok önemli. Bir transferin daha lisansı çıkacak birazdan. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun."

EMİRHAN TOPÇU İÇİN YAPILAN TANITIM