Fenerbahçe'de orta sahaya iki takviye! Sofyan Amrabat ve Guido Rodriguez için çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için yoğun çaba sarf ederken, Real Betis forması giyen Guido Rodriguez’i de transfer gündemine aldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Arjantinli futbolcu için Fenerbahçe ve Meksika ekibi Tigres devreye girdi. Rodriguez’in ise geleceği konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtildi.

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu! Listenin içinde tarihin en pahalı transferi de bulunuyor

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu! Listenin içinde tarihin en pahalı transferi de bulunuyor

Orta saha transferi için çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Manchester United’da forma giyen, ancak bonservisi İtalyan kulübü Fiorentina’da bulunan Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 27 yaşındaki oyuncu için İtalya’dan birçok teklif bulunurken, Galatasaray da daha önce Amrabat ile ciddi şekilde ilgilenmişti.

EN CİDDİ TAKIM FENERBAHÇE

Ancak Galatasaray, Faslı oyuncu ile anlaşma sağlayamamıştı. Şu anda Amrabat’ı en ciddi şekilde isteyen takım Fenerbahçe. Sarı-Lacivertliler, diğer yandan da alternatif isimler üzerinde duruyor ve gündemine yeni bir isim daha geldi.

GUİDO RODRİGUEZ'E İKİ TALİP

Son olarak Real Betis’te forma giyen Guido Rodriguez, İspanyol ekibiyle sözleşmesini uzatmadı. Arjantinli futbolcu için Fenerbahçe’nin yanı sıra Meksika’dan Tigres de devreye girdi.

Şu anda Fenerbahçe ve Tigres, 30 yaşındaki ön liberonun transferinde ısrarcı. Deneyimli futbolcu, diğer yandan da Real Betis ile sözleşme uzatma ihtimalini değerlendiriyor. Guido Rodriguez’in, geleceği konusunda hafta içerisinde bir karar alması bekleniyor.