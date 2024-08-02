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Fenerbahçe'de Lille maçı önesi En-Nesyri gelişmesi

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Fenerbahçe&#039;de Lille maçı önesi En-Nesyri gelişmesi

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.

Lille maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri takımla birlikte çalışmalara başladı.

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FENERBAHÇE'DE LILLE MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışırken İdman salonda core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 3 gruna ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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