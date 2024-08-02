Fenerbahçe'de Lille maçı önesi En-Nesyri gelişmesi
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.
Lille maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri takımla birlikte çalışmalara başladı.
FENERBAHÇE'DE LILLE MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışırken İdman salonda core çalışmasıyla başladı.
Daha sonra 3 gruna ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.