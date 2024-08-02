Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu! Listenin içinde tarihin en pahalı transferi de bulunuyor

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler netleşme başladı. İşte o liste...

Transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle göze çarpan Fenerbahçe'de gözler gidecek isimlere çevrildi.

Lugano ile oynanan maçta ıslıklanan Rade Krunic başta olmak üzere en az 9 oyuncunun da ayrılabileceği öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde Crespo, Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Levent Mercan ve Samet Akaydin ayrılacaklar listesinde yer alıyor.

UEFA'ya verilen listede yer almayan bu isimlerin TFF listesinde de yer alması beklenmiyor.

CENGİZ ÜNDER'E İTALYA'DAN İLGİ VAR

Geçen sezon 15 milyon euroya alınarak o dönem tarihin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'e Napoli'nin ilgi gösterdiği ve Fenerbahçe'nin en az 10 milyon euro istediği iddia ediliyor.

Öte yandan yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Emre Mor'a Eyüpspor, Samet Akaydin'a ise Bodrumspor'un ilgisi olduğu konuşuluyor.

Ayrıca beklentilerin altında kalan Krunic'e teklif gelmesi durumunda ayrılmasına izin verilmesi bekleniyor.