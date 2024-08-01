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Barcelona'nın kapısından dönen Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

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Barcelona&#039;nın kapısından dönen Arjantinli yıldız Fenerbahçe&#039;ye geliyor

Spor Haberleri

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, boşta olan Arjantinli futbolcu Guido Rodriguez'i listesine aldı. Resmi imza için Jose Mourinho'nun son kararı bekleniyor.

Fenerbahçe, geçen sezon Real Betis forması giyen Guido Rodriguez ile yakından ilgileniyor.

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Arjantinli yıldızla görüşmelerini sürdürüyor.

Betis'ten ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya gideceği iddia edilen Guido, henüz bir takımla sözleşme imzalamadı.

Barcelona'nın kapısından dönen Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor - 1. Resim

GUIDO RODRIGUEZ FENERBAHÇE'YE ÇOK YAKIN

Süper Lig'de oynamaya sıcak bakan tecrübeli yıldız için Jose Mourinho'nun onayı bekleniyor.

Portekizli hocanın evet demesi halinde Guido Rodriguez'in Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği konuşuluyor.

Geçen sezon 29 maça çıkan milli oyuncu, 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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