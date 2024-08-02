Fenerbahçe'den Faslı yıldız Sofyan Amrabat'a 4 yıllık teklif! Mourinho'dan transfer telefonu...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Lille mücadelesi öncesinde orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Fiorentina'nın Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Süper Lig kupası değişti, Dursun Özbek Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yaptı

Süper Lig kupası değişti, Dursun Özbek Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yaptı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu geçerek yoluna devam eden Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleler öncesinde orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor.

Fred'in yanına yıldız bir isim getirmek isteyen Kanarya, Brezilyalı oyuncunun sakatlanmasının ardından düğmeye bastı ve süreci hızlandırmak için harekete geçti.

4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Amrabat için pazarlık masasında olan sarı-lacivertliler, Faslı futbolcuya imzayı attırmak için geri sayıma geçti.

Geçen sezon Manchester United'da kiralık oynayan Amrabat'ın 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmadı ve oyuncu kulübü Fiorentina'ya döndü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan deneyimli orta sahadan para kazanmak isteyen İtalyan ekibi de transfere sıcak bakıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Mourinho, Amrabat'ı arayarak Fenerbahçe'ye çağırdı. 28 yaşındaki oyuncunun bu teklife olumlu cevap verdiği ve transferin 10 milyon euro karşılığında biteceği iddia edildi.

Amrabat'a ise yıllık 6 milyon euro kazanacağı 4 senelik kontrat önerildiği haberin detaylarında yer aldı.